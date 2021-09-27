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Çiğli'de öğrenciler için çözüm zirvesi - Son Dakika

Çiğli'de öğrenciler için çözüm zirvesi

27.09.2021 16:44
Çiğli'de öğrenciler için çözüm zirvesi, System.String[]

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, konut ve yurt fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin sorununa çözüm üretmek için ilçedeki emlakçılarla bir araya geldi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, konut ve yurt fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin sorununa çözüm üretmek için ilçedeki emlakçılarla bir araya geldi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, şehir dışından kazandığı üniversitenin bulunduğu kente gelerek fiyatlar nedeniyle barınma sorunu yaşayan üniversitesi öğrencilerinin bu sorununa çözüm bulmak için harekete geçti.

Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde Akvaryum Kafe Restoran'da düzenlenen toplantıya; Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Emlakçılar Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, başkan yardımcıları, muhtarlar ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin bulunduğu Balatçık Mahallesi'nde hizmet sunan emlakçılar katıldı.

Öğrencilerin barınma sorunuyla ilgili durum değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, Balatçık Mahallesi'nin adıyla ilgili emlakçılardan Başkan Gümrükçü'ye talep geldi. Emlakçılar, Çiğli'nin en hızlı gelişen bölgesi konumundaki Balatçık Mahallesi'nin adının değiştirilmesini talep etti. Başkan Gümrükçü, emlakçılardan gelen bu talebi düzenleyecekleri anketle mahalle sakinlerine soracaklarını açıkladı.

Başkan Gümrükçü: "Öğrencilerin değil hepimizin sorunu"

Toplantıda konuşan Başkan Gümrükçü, "Barınma konusunda yaşanan mağduriyet yalnızca öğrencilerimizin değil hepimizin sorunu. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Katip Çelebi Üniversitesinin bulunduğu Balatçık Mahallemizde fahiş fiyat artışına yönelik incelemelerimizi sürdürüyoruz. Düzenlediğimiz toplantı ile sürecin önemli paydaşlarından olan emlakçılarla sorunun çözümü noktasında neler yapabileceğimizi konuştuk. Gönül isterdi ki hemen bir yurt yapıp öğrencilerimizin mağduriyetlerini giderelim. Emlakçılar, başka şehirlerden gelen ve ilçemizi çok iyi bilmeyen öğrencileri Yenimahalle, Egekent ve Esentepe gibi çevre mahallelere yönlendirirlerse yaşanan mağduriyeti bir nebze olsun giderebiliriz. Birlikte hareket ederek bu süreci daha fazla uzamadan nihayete erdirmeliyiz ki öğrencilerimiz de artık derslerine konsantre olabilsinler" dedi.

Mesut Güleroğlu: "Birlikte çözebiliriz"

Yaşanan sıkıntılı sürecin sorumlusu olarak emlakçıların görülmesinin kendilerini rahatsız ettiğini ifade eden İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Öğrencilerimizin yaşadığı bu mağduriyet bizleri de üzüyor; ancak yaşanan bu fiyat artışının sebebi bizler değiliz. Sağ olsun Utku Gümrükçü Başkanımız önemli bir duyarlılık örneği göstererek böyle bir toplantı düzenledi. Fikirlerimizi ve görüşlerimizi dinledi. Çözüm için neler yapabileceğimizi konuştuk. Sürecin bütün paydaşları iyi niyet ve anlayışla hareket ederse inanıyorum ki bu sorun kısa süre içerisinde çözülecektir" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı. - İZMİR

Çiğli'de öğrenciler için çözüm zirvesi
Çiğli'de öğrenciler için çözüm zirvesi
Çiğli'de öğrenciler için çözüm zirvesi
Çiğli'de öğrenciler için çözüm zirvesi

Mesut Güleroğlu, konut, İzmir, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli'de öğrenciler için çözüm zirvesi - Son Dakika


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