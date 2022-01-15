İstanbul Sultangazi'den Bursa'ya seyahat eden ailenin içinde bulunduğu otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otoyolda savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilde bulunan kişiler kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza anı otomobildeki kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülere yansıyan kazada, aynı yöndeki TIR'ın sürücüsünün durumu fark edip, manevra yaparak olası faciayı önlediği öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada - Son Dakika