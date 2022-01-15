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Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada - Son Dakika

Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada

15.01.2022 10:39

İstanbul - Bursa yolunda ilerleyen bir otomobil, kaygan zeminin de etkisiyle kaza yaptı. Kaza esnasında araçta bulunan kişilerin korku dolu çığlık attığı anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul Sultangazi'den Bursa'ya seyahat eden ailenin içinde bulunduğu otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otoyolda savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilde bulunan kişiler kazadan yara almadan kurtuldu.

FACİAYI TIR SÜRÜCÜSÜ ÖNLEDİ

Kaza anı otomobildeki kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülere yansıyan kazada, aynı yöndeki TIR'ın sürücüsünün durumu fark edip, manevra yaparak olası faciayı önlediği öğrenildi.

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Otomobil, İstanbul, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada - Son Dakika
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