Cihangir Atölye Sahnesi İlk Oyunları

Tiyatro ve sinema dünyasından bir çok ismin de katıldığı gecede oyundan sonra geç saatlere kadar sohbet edildi.
Oyunun yönetmeni Muhammet Uzuner, büyük heyecan yaşadıklarını belirtirken, oyun hakkında şunları söyledi:
"Cihangir Atölye Sahnesi'nin ilk oyunu bu. Çok heyecanlı bizler için.
Kıvanç'ın yazdığı oyun yapmak istediğim tiyatro biçimine olanak tanıyan eğlenceli bir metin. Hem cinsiyet, sevgi, ekonomi gibi konularda geçmişten günümüze söz söyleyen yapısıyla hem de geleneksel formlara bugünden bakabilmemize olanak tanıyan biçimiyle benim için çok verimli bir çalışma oldu.
Orta oyunundaki ya da Commedia D'ell Arte'deki açık oyun biçimini seviyorum. Bu biçim, oyun oynama duygusunu ve neşesini açıkça meydanda tutuyor ve bizlerin yaşama çabasına çok destek veriyor diye düşünüyorum. Zaten bu akşamki seyirci de bunu kanıtlarcasına sahnedekilerle birlikteydi. Bütün seyircimize gönülden teşekkür ederim."
Oyunda Aras Cem Güler, Barış Özgenç, Bülent Düzgünoğlu, Kıvanç Kılınç ve Sinem Ünsal rol alıyor.
Oyunun Konusu:
Oyun; 19. Yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'da geçiyor. Oyunda paranın ve gücün peşinde koşan Banker Veli ve yine zenginlik ve güç peşindeki baba Müşerref ile güzeller güzeli kızı Letafet'in masum, romantik ancak parasız aşığı Raif döngüsündeki komik olaylar anlatılıyor.
"Temsile hoşgeldiniz pek sayın seyircimiz
Bir vuslatı anlatır bugünkü hikayemiz
Temaşamız gülünçlü tarzımız alaturka
Aşk ihtiras ve elbette entrika
Malıumunuz aşıklar çabukça kavuşamaz
Kalp eziyet çekmeden sevdayı taşıyamaz
Raif ile Letafetin kavuşma hikayesi
Hicvi tam kıvamında epey bol kinayesi"