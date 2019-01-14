Cihangir Atölye Sahnesi İlk Oyunları

Tiyatro ve sinema dünyasından bir çok ismin de katıldığı gecede oyundan sonra geç saatlere kadar sohbet edildi.

Oyunun yönetmeni Muhammet Uzuner, büyük heyecan yaşadıklarını belirtirken, oyun hakkında şunları söyledi:

"Cihangir Atölye Sahnesi'nin ilk oyunu bu. Çok heyecanlı bizler için.

Kıvanç'ın yazdığı oyun yapmak istediğim tiyatro biçimine olanak tanıyan eğlenceli bir metin. Hem cinsiyet, sevgi, ekonomi gibi konularda geçmişten günümüze söz söyleyen yapısıyla hem de geleneksel formlara bugünden bakabilmemize olanak tanıyan biçimiyle benim için çok verimli bir çalışma oldu.

Orta oyunundaki ya da Commedia D'ell Arte'deki açık oyun biçimini seviyorum. Bu biçim, oyun oynama duygusunu ve neşesini açıkça meydanda tutuyor ve bizlerin yaşama çabasına çok destek veriyor diye düşünüyorum. Zaten bu akşamki seyirci de bunu kanıtlarcasına sahnedekilerle birlikteydi. Bütün seyircimize gönülden teşekkür ederim."

Oyunda Aras Cem Güler, Barış Özgenç, Bülent Düzgünoğlu, Kıvanç Kılınç ve Sinem Ünsal rol alıyor.

Oyunun Konusu:

Oyun; 19. Yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'da geçiyor. Oyunda paranın ve gücün peşinde koşan Banker Veli ve yine zenginlik ve güç peşindeki baba Müşerref ile güzeller güzeli kızı Letafet'in masum, romantik ancak parasız aşığı Raif döngüsündeki komik olaylar anlatılıyor.

"Temsile hoşgeldiniz pek sayın seyircimiz

Bir vuslatı anlatır bugünkü hikayemiz

Temaşamız gülünçlü tarzımız alaturka

Aşk ihtiras ve elbette entrika

Malıumunuz aşıklar çabukça kavuşamaz

Kalp eziyet çekmeden sevdayı taşıyamaz

Raif ile Letafetin kavuşma hikayesi

Hicvi tam kıvamında epey bol kinayesi"