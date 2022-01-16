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Cihangir savaş alanına döndü! Alkol şişelerini kırıp kendilerini uyaran gençlere saldırdılar - Son Dakika

Cihangir savaş alanına döndü! Alkol şişelerini kırıp kendilerini uyaran gençlere saldırdılar

16.01.2022 10:54

Cihangir'de yaşanan gürültü kavgasında saldırganlar, kendilerini uyaran gençlere "Siz mahallenin bekçisi misiniz?" diyerek kırık alkol şişeleriyle saldırdı. Kavgada 3 kişi yaralanırken o anlar anbean kameralara yansıdı.

Beyoğlu Cihangir'de meydana gelen olayda, Serkan Kaya, Eren Kavuz ve Yağız Göçer arkadaşlarıyla birlikte sokak içerisinde bekledikleri sırada yanlarında gürültü yapan bir gruba uyarıda bulundu. Gürültü yapan grup ise "Siz mahallenin bekçisi misiniz?" diyerek kendilerini uyaran gençlerle tartışmaya başladı.

Cihangir'de dehşet dolu kavga! Alkol şişelerini kırıp, kendilerini uyaran gençlere saldırdılar

ALKOL ŞİŞESİNİ KIRIP GENÇLERE SALDIRDILAR

İki taraf arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gürültü yapan grup, ellerindeki alkol şişesini kırıp karşı tarafa saldırdı. Gençler arasındaki kavgayı çevrede bulunanlar ayırmaya çalışsa da başarılı olamayınca polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerini gören kavgadaki şahıslar ara sokaklara girerek kaçmaya çalıştı.

Cihangir'de dehşet dolu kavga! Alkol şişelerini kırıp, kendilerini uyaran gençlere saldırdılar

SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Serkan Kaya, Eren Kavuz ve Yağış Göçer Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Beyoğlu'nda gürültü yapan gençleri uyardıkları için çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavga anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında bir grubun beklediği ve bir anda kavganın çıktığı, elinde alkol şişesi olan şahsın saldırdığı ve daha sonra kavgaya karışanların kaçtığı görülüyor.

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Cihangir, Beyoğlu, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cihangir savaş alanına döndü! Alkol şişelerini kırıp kendilerini uyaran gençlere saldırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cihangir savaş alanına döndü! Alkol şişelerini kırıp kendilerini uyaran gençlere saldırdılar - Son Dakika
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