Son Dakika Haberleri: Çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü
Son Dakika Güncel Çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü

Çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü

8 saat önce

GAZİANTEP'te tamir etmeye gittiği makineye sıkışan Mustafa Çoban (19), hayatını kaybetti.

Çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü, System.String[]

GAZİANTEP'te tamir etmeye gittiği makineye sıkışan Mustafa Çoban (19), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çikolata fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Çoban, bozulan karıştırma makinesini tamir ederken, çalışmaya başlayan makinede sıkıştı. Çoban'ın sesini duyan çalışanlar, durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çoban'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sıkıştığı makineden çıkartılan Mustafa Çoban'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Çoban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:20 Kaynak: DHA
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