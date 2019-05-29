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Çılgın projede ikinci etap çalışmalar başladı

36 dakika önce

Tokat'ın Erbaa ilçe Belediyesi tarafından 'Çılgın Proje' diye adlandırılan Park Vadi ikinci etap çalışmalarına başladı.

Çılgın projede ikinci etap çalışmalar başladı, System.String[]
Tokat'ın Erbaa ilçe Belediyesi tarafından 'Çılgın Proje' diye adlandırılan Park Vadi ikinci etap çalışmalarına başladı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde birinci etabı 2013 yılında Kelkit Irmağı kenarında Karadeniz bölgesinin en büyük rekreasyon alanı olarak hedeflenen Park Vadi projesinin ikinci etap çalışmaları 6 yıl aradan sonra tekrar başladı. Yaklaşık iki ay önce göreve başlayan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ilçesinin güzide eğlence ve dinlenme yerlerinden biri olan Park Vadi'nin artık ihtiyaca cevap veremediğini dile getirerek, "Park Vadi projesinin 2. etabının vakit kaybetmeden başlanması için fizibilite çalışmalarımızı tamamlayıp bugün itibarı ile çalışmalarımıza bismillah dedik. Tamamen belediyemizin kendi imkan ve ekipmanları ile başladığımız 2.etap projemiz içinde olimpik yüzme havuzu, aquapark, piknik alanları, göller, karting pisti, balık tutma ve seyir üniteleri, koşu ve bisiklet yolları, sergi ve kermes stantları, yöresel yemek stantları, çim amfi, çocuk oyun alanları oluşturmayı hedefledik. Tabi birde aramın çok iyi olduğu çocuklarımızı unutmadık. Onlara özel Masal Diyarı Çocuk Eğlence Merkezi'ni de projelendirdik. İnanıyorum ki önce Cenabı Hakk'ın yardımı, sonrada Erbaalı hemşerilerimin desteği ile bu hizmetimizi en kısa sürede faaliyete geçireceğiz' dedi. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:14 Kaynak: İHA
Karadeniz, Kelkit, Tokat, Güncel
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