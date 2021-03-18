Çılgın Sedat'tan Candan Erçetin'e: İstifa edip gidin

Evinde yangın çıkan ve zor günler geçiren Çılgın Sedat, eşiyle birlikte Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Şarkıcı, canlı yayında yaşadıklarını anlattı.

CANDAN ERÇETİN'E SİTEM Çılgın Sedat, üye olduğu Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) başkanı Candan Erçetin'e kırgın olduğunu dile getirdi.

Şarkıcı, meslektaşı Erçetin için "Ben sizin üyenizim, 35 yıldır sahnedeyim. Bir başkan olarak beni ara 'Geçmiş olsun, bir ihtiyacın var mı?' diye sor. Siz benden sorumlusunuz insan bir arar. Bu tarz başkanlık yapacaksanız yapmayın, bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok. Bana sanatçı olduğumu unutturdunuz. Beni üyelikten de atabilirsiniz. " ifadelerini kullandı.

"İSTİFA EDİN GİDİN" Kapurtu, sözlerine, "Hadi kurumun başkanlığını geç, bir sanatçı arkadaşına geçmiş olsun demez mi? Buradan sesleniyorum. Mümkün mertebe çok hızlı bir şekilde istifa edin gidin. Olmayın böyle yerlerde. Ben değil ama ben gibi binlerce insan. Kime ne faydanız var. Ne yapıyorsunuz?" diye devam etti.