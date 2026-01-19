Çin 19. İnternet Uydusunu Uzaya Gönderdi

ÇİN'in 19'uncu uydu grubunu taşıyıcı roketle uzaya gönderdiği bildirildi.
Çin, internet hizmetleri için geliştirdiği alçak yörüngeli 19'uncu uydu grubunu, 'Uzun Yürüyüş-12' taşıyıcı roketiyle uzaya gönderdi. Roket, yerel saatle 15.48'de, Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahası'ndan fırlatıldı. Yetkililer, fırlatma görevinin planlandığı şekilde tamamlandığını ve internet uydularının önceden belirlenen yörüngelerine yerleştiğini açıkladı.
