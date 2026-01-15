Çin-AB Elektrikli Araç Davasında Pozitif Gelişme - Son Dakika
Çin-AB Elektrikli Araç Davasında Pozitif Gelişme

Çin-AB Elektrikli Araç Davasında Pozitif Gelişme
15.01.2026 15:46
Çin ve AB arasındaki elektrikli araç davası olumlu sonuçlandı; ticaret ilişkilerine ivme kazandıracak.

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, Çin ile Avrupa Birliği arasındaki elektrikli araç davasının, Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve karşılıklı saygı çerçevesinde uygun şekilde çözüme kavuşturulmasının, mevcut uluslararası konjonktürde son derece pozitif bir etki yapacağını söyledi.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Çin ve AB'nin çok sayıda istişare turunun ardından 12 Ocak'ta olumlu sonuçlar elde ettiklerini duyurduklarını hatırlatan He, bunun tüm dünyada geniş yankı uyandırdığını belirtti.

Çin ve AB'deki iş çevrelerinin bu ilerlemeyi büyük memnuniyetle karşıladığını ve tam olarak desteklediğini kaydeden He, davanın "olumlu sonuçlanmasının" piyasa güvenini önemli ölçüde artıracağını ve otomobil ticareti ve yatırımına yönelik Çin-AB işbirliğine yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti.

He, AB'li bir siyasetçinin, bu gelişmenin Çin ile AB arasında sürdürülebilir bir ticaret ilişkisi kurma yolunda olumlu bir adım olduğu ve ticaret anlaşmazlıklarının ortaklık yoluyla çözüme kavuşturulmasının hala mümkün olduğunu gösterdiği şeklindeki sözlerini aktardı.

He söz konusu elektrikli araç davasının uygun şekilde çözüme kavuşturulmasının hem Çin ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı gelişimini kolaylaştıracağını hem de küresel otomotiv sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumaya yardımcı olacağını vurguladı.

He, bu adımın dünyaya Çin ve AB'nin, kurallara dayalı uluslararası ticaret düzenini ortaklaşa el üstünde tutma, farklılıkların diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturulmasına iyi bir örnek teşkil etme ve küresel ekonomik kalkınmaya daha fazla kesinlik ve olumlu ivme kazandırma konularında istekli olduklarına yönelik net ve güçlü bir mesaj gönderdiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

