Çin, AB'nin Siber Güvenlik Paketine Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Avrupa Birliği Komisyonu'nun açıkladığı en son siber güvenlik paketine ilişkin ciddi endişelerini dile getirdi. Bazı yorumcular, Avrupa'daki mobil iletişim ağlarının tedarik zincirlerinde zor kullanarak risk azaltımını amaçlayan söz konusu paketin Çin'i hedef aldığına dikkat çekiyor.

Guo çarşamba günkü basın toplantısında, Avrupa'da faaliyetlerini uzun süredir yasal olarak sürdüren Çinli şirketlerin, Avrupa ülkelerine hiçbir zaman güvenlik tehdidi oluşturmadığını belirtti. Guo, AB'nin telekom ve dijital sektörüne yüksek kaliteli hizmet sağlayan bu şirketlerin yasalara uygun hareket ettiğini vurguladı.

Guo, herhangi bir kanıta ve teknik olmayan standartlara dayalı olarak şirketlerin pazara girmesine zorla sınırlar ve yasak getirmenin, "pazar ilkelerini ve adil rekabeti ciddi şekilde ihlal ettiğini" söyledi.

Bu korumacılık eyleminin, normal işbirliğinin siyaset ve güvenlik meselesine dönüştürülmesinin başka bir örneğini teşkil ettiğini kaydeden Guo, pazara yönelik keyfi müdahalelerin ve ekonomik kuralları ihlal girişimlerinin, bir ülkeyi daha güvenli hale getirmeyeceğini, tam tersine büyük bir bedel ödemesine neden olacağını ifade etti.

Guo, "Gerçekler kaliteli, güvenli ve emniyetli Çin telekom ekipmanlarının birkaç ülkede aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasının sadece dijital ve siber uzay alanlarındaki ilerlemeyi engellemekle kalmadığını, aynı zamanda büyük ekonomik kayıplara da neden olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.

Sözcü, Çinli şirketlerin güvenli ve yüksek kaliteli ürünler sağladığı ve Çin ve AB'nin, dijital ağ endüstrisinde sağlam bir temele ve işbirliği potansiyeline sahip olduğu gerçeğini göz ardı eden AB Komisyonu'nun, güvenliği siyasi manipülasyon için bahane olarak kullandığını belirtti.

Guo, "Bu, AB'nin teknolojik ilerleme ve ekonomik büyümesini ciddi şekilde engellemekle kalmamakta, aynı zamanda açık pazar konusundaki itibarını zedeleyip yabancı şirketlerin AB'ye yatırım yapma konusundaki güvenini de sarsmaktadır. AB'ye yanlış bir yol olan korumacılıktan vazgeçme çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Guo, Çinli şirketlerin yasal hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm adımları atacaklarını da sözlerine ekledi.