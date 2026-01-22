Çin, AB'nin Siber Güvenlik Paketine Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin, AB'nin Siber Güvenlik Paketine Tepki Gösterdi

22.01.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, AB'nin yeni siber güvenlik paketinin korumacı olduğunu ve şirketlere zarar verdiğini belirtti.

BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Avrupa Birliği Komisyonu'nun açıkladığı en son siber güvenlik paketine ilişkin ciddi endişelerini dile getirdi. Bazı yorumcular, Avrupa'daki mobil iletişim ağlarının tedarik zincirlerinde zor kullanarak risk azaltımını amaçlayan söz konusu paketin Çin'i hedef aldığına dikkat çekiyor.

Guo çarşamba günkü basın toplantısında, Avrupa'da faaliyetlerini uzun süredir yasal olarak sürdüren Çinli şirketlerin, Avrupa ülkelerine hiçbir zaman güvenlik tehdidi oluşturmadığını belirtti. Guo, AB'nin telekom ve dijital sektörüne yüksek kaliteli hizmet sağlayan bu şirketlerin yasalara uygun hareket ettiğini vurguladı.

Guo, herhangi bir kanıta ve teknik olmayan standartlara dayalı olarak şirketlerin pazara girmesine zorla sınırlar ve yasak getirmenin, "pazar ilkelerini ve adil rekabeti ciddi şekilde ihlal ettiğini" söyledi.

Bu korumacılık eyleminin, normal işbirliğinin siyaset ve güvenlik meselesine dönüştürülmesinin başka bir örneğini teşkil ettiğini kaydeden Guo, pazara yönelik keyfi müdahalelerin ve ekonomik kuralları ihlal girişimlerinin, bir ülkeyi daha güvenli hale getirmeyeceğini, tam tersine büyük bir bedel ödemesine neden olacağını ifade etti.

Guo, "Gerçekler kaliteli, güvenli ve emniyetli Çin telekom ekipmanlarının birkaç ülkede aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasının sadece dijital ve siber uzay alanlarındaki ilerlemeyi engellemekle kalmadığını, aynı zamanda büyük ekonomik kayıplara da neden olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.

Sözcü, Çinli şirketlerin güvenli ve yüksek kaliteli ürünler sağladığı ve Çin ve AB'nin, dijital ağ endüstrisinde sağlam bir temele ve işbirliği potansiyeline sahip olduğu gerçeğini göz ardı eden AB Komisyonu'nun, güvenliği siyasi manipülasyon için bahane olarak kullandığını belirtti.

Guo, "Bu, AB'nin teknolojik ilerleme ve ekonomik büyümesini ciddi şekilde engellemekle kalmamakta, aynı zamanda açık pazar konusundaki itibarını zedeleyip yabancı şirketlerin AB'ye yatırım yapma konusundaki güvenini de sarsmaktadır. AB'ye yanlış bir yol olan korumacılıktan vazgeçme çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Guo, Çinli şirketlerin yasal hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm adımları atacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, AB'nin Siber Güvenlik Paketine Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

13:31
Barış Kurulu için imzalar atılıyor Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atılıyor! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:42:59. #7.11#
SON DAKİKA: Çin, AB'nin Siber Güvenlik Paketine Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.