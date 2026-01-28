Çin Akrobasi Takımı Singapur'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin Akrobasi Takımı Singapur'da

Çin Akrobasi Takımı Singapur\'da
28.01.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayi Akrobasi Takımı, Singapur Havacılık Fuarı'na J-10 savaş uçaklarıyla katılacak.

SİNGAPUR, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne bağlı Bayi Akrobasi Takımı'na ait 7 adet J-10 tipi savaş uçağı, 3-8 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 10. Singapur Havacılık Fuarı öncesinde salı günü Singapur Changi Havalimanı'na ulaştı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri Sözcüsü Xie Peng, etkinliğin Bayi Akrobasi Takımı'nın katılacağı 13. yurtdışı uçuş gösterisi olduğunu belirterek, takımın Şubat 2020'de gerçekleştirilen yedinci organizasyondan bu yana ilk kez Singapur Havacılık Fuarı'nda yer alacağını söyledi. Havada yakıt ikmali imkanı sağlayan bir YY-20A tanker uçağı da uçaklara eşlik etti.

Akrobasi takımının fuara katılan diğer ülkelerin hava araçlarıyla birlikte birden fazla uçuş gösterisi gerçekleştirmesi planlanıyor. Kalkış ve inişlerin gerçekleştirileceği havalimanı ile gösterinin yapılacağı hava sahasının farklı bölgelerde yer aldığı kaydedilirken, gösterilerin deniz üzerinde yapılacağı belirtildi.

64 yıl önce kurulan akrobasi takımı, bugüne kadar 180'den fazla ülke ve bölgeden 800'ü aşkın heyet için 800'den fazla gösteri gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua

Etkinlikler, Havacılık, Teknoloji, Singapur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Akrobasi Takımı Singapur'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

13:58
Bütün dünya onu konuşuyor Farioli Porto’da harikalar yaratıyor
Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto'da harikalar yaratıyor
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:09:27. #7.11#
SON DAKİKA: Çin Akrobasi Takımı Singapur'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.