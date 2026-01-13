BUDAPEŞTE, 13 Ocak (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 16. Budapeşte Uluslararası Sirk Festivali'nin gala gösterisinde performans sergileyen Çin Ulusal Akrobasi Topluluğu üyeleri, 12 Ocak 2026.
Çin Ulusal Akrobasi Topluluğu, Budapeşte Uluslararası Sirk Festivali'nde büyük ödülün sahibi oldu. (Fotoğraf: David Balogh/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin Akrobasi Topluluğu Budapeşte Festivali'nde Birinci Oldu - Son Dakika
