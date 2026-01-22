Çin Büyükelçisi Erzurum'da - Son Dakika
Çin Büyükelçisi Erzurum'da

Çin Büyükelçisi Erzurum\'da
22.01.2026 09:52
Çin Büyükelçisi Jiang, Erzurum'daki ticaret potansiyelini ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi H.E. Mr. JIANG Xuebin ve beraberindeki heyet, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Ziyarete ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Erzurumlu iş insanları katıldı. Görüşme soru-cevap formatında gerçekleştirildi. Başkan Saim Özakalın, Erzurum'un binlerce yıllık ticaret geçmişine, lojistik avantajlarına ve sanayi potansiyeline dikkat çekerek; 2. Organize Sanayi Bölgesi, Tarım İhtisas OSB, hayvancılık, sanayi, lojistik ve turizm alanlarında önemli yatırım fırsatları sunduğunu vurguladı. 2. OSB'de yaklaşık 8 bin kişilik istihdam ve 7 milyar TL yatırım hedeflendiğini ifade etti.

Türkiye-Çin dış ticaret dengesine de değinen Özakalın, Çin'e karşı 41,5 milyar dolarlık dış ticaret açığı bulunduğunu belirterek, ortak üretim, teknoloji transferi ve karşılıklı yatırımların önemine vurgu yaptı. Erzurum'un Kuşak ve Yol Girişimi ile örtüşen stratejik konumu sayesinde lojistik üs olabileceğini söyledi. Çin Büyükelçisi JIANG Xuebin ise Erzurum'u "Dadaşlar Diyarı" olarak tanıdıklarını belirterek, Çin'in Erzurum'dan tarım ve hayvancılık ürünleri ithalatını artırmak istediğini ifade etti. Erzurumlu yatırımcıları Çin'e davet eden Büyükelçi, turizm iş birliğine de dikkat çekti. Başkan Özakalın, Çin vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, Erzurum'un dünyaca ünlü Palandöken Kayak Merkezi için Çinli turistleri Erzurum'a davet ettiklerini belirterek, kış turizmi alanında güçlü bir iş birliği hedeflediklerini söyledi.

Büyükelçi JIANG, Erzurum'un kardeş şehri Harbin ile benzer iklim şartlarına sahip olduğunu belirterek, iki şehir arasındaki yatırımcıların bir araya getirilmesini ve kış turizmi iş birliğinin artırılmasını önerdi. Başkan Özakalın ise Harbin'e ziyaret gerçekleştirmek ve kardeş oda protokolü imzalamak istediklerini ifade etti.

Görüşme, karşılıklı iyi dilekler ve hediye takdimi ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Erzurum, Ekonomi, Yerel

Son Dakika Yerel Çin Büyükelçisi Erzurum'da - Son Dakika

SON DAKİKA: Çin Büyükelçisi Erzurum'da - Son Dakika
