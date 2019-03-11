Son Dakika Haberleri: Çin Çevre Kirliliğine Karşı Mevzuatın Uygulanması için Baskılarını Arttırıyor

Çin Çevre Kirliliğine Karşı Mevzuatın Uygulanması için Baskılarını Arttırıyor

1 saat önce

Dou, 13. NPC Daimi Komitesi'nin geçen yıl önceliği Atmosferin Kirlenmesini Önleme ve Kontrol Yasası'nın uygulatılmasına tanıdığını söyledi.

Çin Çevre Kirliliğine Karşı Mevzuatın Uygulanması için Baskılarını Arttırıyor, System.String[]

Doğal Kaynak ve Çevre Koruma Komitesi (Natural Resource and Environmental Protection Committee - NPC)'nin Başkan Yardımcısı Dou Shuhua, Pekin'de yapılan yıllık yasama ve danışma toplantıları sırasında düzenlenen birbasın toplantısında, çevre ve hava kirliliğini engelleyici yasal düzenlemelerin uygulanmasında denetimlerin sıkılaştırılması sözünü verdi.

Ülke çapında 12 kentte rastlantısal seçilmiş38 işletmede denetim yapıldığını belirtti. Öte yandan anket çalışmaları yaptıklarını ve uzmanlar ve yasa uygulayıcı personel arasında sempozyumlar organize ettiklerini belirtti.

Dou'nun açıklamasına göre rasgele denetimlerin çok yararlı olduğu belli oldu, çünkü 22 işletme bu konudaki sorunlarla ancak bir ölçüde ilgilenmişlerdi. NPC tarafından yürütülen gözetim ve denetim çalışmaları ülkede göğün maviliğini koruma mücadelesine katkı sağlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:11 Kaynak: Bültenler

Pekin, Güncel
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