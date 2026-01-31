Çin, Cezayir\'e Uzaktan Algılama Uydu Gönderdi

JİUQUAN, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin, Cezayir'e ait uzaktan algılama uydusunu ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.
Cumartesi günü Beijing saatiyle 12.01'de Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu, önceden belirlenmiş yörüngesine başarıyla yerleştirildi.
Uydu öncelikli olarak arazi planlaması, afet önleme ve azaltma çalışmalarında kullanılacak.
Fırlatma, Çin'in Uzun Yürüyüş roket serisinin 629. göreviydi.
