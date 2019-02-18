Son Dakika Haberleri: Çin'de 100 Fok Yavrusu Çalındı

Çin'de 100 Fok Yavrusu Çalındı

9 dakika önce

Çin'de 100 fok yavrusu bakım merkezinden çalındı.

Çin'de 100 Fok Yavrusu Çalındı, System.String[]
Çin'de 100 fok yavrusu bakım merkezinden çalındı.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin Liaoning eyaletine bağlı Dalien kentindeki bir fok bakım merkezinden 100 fok yavrusunun çalınması üzerine polis harekete geçti.

Yapılan baskınlarda fokların çoğunluğu canlı ele geçirilirken, hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı. Bu arada 37 yavrunun çalındıktan sonra yetersiz bakım nedeniyle öldüğü bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, şüphelilerin mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

Hırsızların, fokları, akvaryum ve sirk gibi yerlere satmak amacıyla çaldığı değerlendiriliyor.

Dalien'deki Liaodong Körfezi'nde yaklaşık 2 bin fok bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:17 Kaynak: AA

Times, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektrik, Doğal Gaz, Su ve Telekom Abonelikleri Artık e-Devlet'te Yapılabilecek Reality Şovların İstihbarat Muhabiri: Cinayetleri Müge Anlı Çözmüyor

Binali Yıldırım Bugün Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Edecek İngiliz Parlamentosu PKK Karargahına Döndü!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 09:26:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de 100 Fok Yavrusu Çalındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]