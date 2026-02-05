Çin'de Altın Üretimi Artıyor, Tüketim Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'de Altın Üretimi Artıyor, Tüketim Düşüyor

05.02.2026 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de mücevherat talebinde düşüşe rağmen, altın üretimi 2025'te artmıştır. Yatırım amacı öne çıkıyor.

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin'de mücevherattan yatırım amaçlı altın ürünlerine doğru gerçekleşen geçiş nedeniyle genel altın tüketiminde düşüş görülmesine rağmen, altın üretimi 2025 yılında yükseliş kaydetti.

Çin Altın Birliği'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre, ülkenin altın üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,09 artışla 381,339 tona, ithal hammaddelerden üretim ise yüzde 8,81 artışla 170,681 tona ulaştı.

Birlik, bazı keşif, kalkınma ve teknoloji projelerinde 2025 yılında aşamalı olarak önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Mücevherat talebindeki keskin düşüşe karşın altın külçe ve sikke alımlarında güçlü artış görüldü. Buna rağmen toplam altın tüketimi, bir önceki yıla göre yüzde 3,57 azalarak 950,096 ton olarak gerçekleşti. Böylece Çin'de yatırım amaçlı altın talebi, yıllık bazda ilk kez mücevherat tüketimini geride bıraktı.

Altınla ilgili ticari faaliyetler iç piyasalarda artış gösterirken, Shanghai Altın Borsası ve Shanghai Vadeli İşlem Borsası'nda toplam altın işlem hacminin güçlü şekilde yükselmesi, yüksek fiyat ortamında artan piyasa katılımını yansıttı.

Verilere göre, yüksek fiyatların etkisiyle altın borsa yatırım fonlarına (ETF) güçlü girişler yaşandı. Yıl boyunca ETF'lere 133,118 tonluk net giriş kaydedilirken, bu rakam 2024'teki hacme kıyasla yüzde 149,91 artış anlamına geldi. Böylece aralık ayı sonu itibarıyla toplam ETF varlıkları 247,852 tona yükseldi.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Altın Üretimi Artıyor, Tüketim Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
17:24
Okan Tüysüz: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
Okan Tüysüz: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:09:07. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'de Altın Üretimi Artıyor, Tüketim Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.