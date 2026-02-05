Çin'de Altın Üretimi Artıyor, Tüketim Düşüyor

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin'de mücevherattan yatırım amaçlı altın ürünlerine doğru gerçekleşen geçiş nedeniyle genel altın tüketiminde düşüş görülmesine rağmen, altın üretimi 2025 yılında yükseliş kaydetti.

Çin Altın Birliği'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre, ülkenin altın üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,09 artışla 381,339 tona, ithal hammaddelerden üretim ise yüzde 8,81 artışla 170,681 tona ulaştı.

Birlik, bazı keşif, kalkınma ve teknoloji projelerinde 2025 yılında aşamalı olarak önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Mücevherat talebindeki keskin düşüşe karşın altın külçe ve sikke alımlarında güçlü artış görüldü. Buna rağmen toplam altın tüketimi, bir önceki yıla göre yüzde 3,57 azalarak 950,096 ton olarak gerçekleşti. Böylece Çin'de yatırım amaçlı altın talebi, yıllık bazda ilk kez mücevherat tüketimini geride bıraktı.

Altınla ilgili ticari faaliyetler iç piyasalarda artış gösterirken, Shanghai Altın Borsası ve Shanghai Vadeli İşlem Borsası'nda toplam altın işlem hacminin güçlü şekilde yükselmesi, yüksek fiyat ortamında artan piyasa katılımını yansıttı.

Verilere göre, yüksek fiyatların etkisiyle altın borsa yatırım fonlarına (ETF) güçlü girişler yaşandı. Yıl boyunca ETF'lere 133,118 tonluk net giriş kaydedilirken, bu rakam 2024'teki hacme kıyasla yüzde 149,91 artış anlamına geldi. Böylece aralık ayı sonu itibarıyla toplam ETF varlıkları 247,852 tona yükseldi.