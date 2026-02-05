BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Nanyang kentinde ejderha dansını izleyen insanlar görülüyor, 4 Şubat 2026.
Çin'in güneş esaslı geleneksel takviminde, 24 güneş teriminin ilki olan ve baharın başlangıcı kabul edilen "Lichun" çarşamba günü başladı. (Fotoğraf: Gao Song/Xinhua)
Çin'de Bahar Başlangıcı Kutlandı
