Çin'de Biyoteknoloji Atölyesinde Patlama: 5 Ölü

Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde bir biyoteknoloji şirketinin atölyesinde meydana gelen patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Xinhua'nın haberine göre, Şuocou ilinin Şanyin ilçesinde Jiapeng biyoteknoloji şirketine ait atölyede sabah saatlerinde patlama meydana geldi.
Arama ve kurtarma ekipleri patlama sırasında atölyede çalışan 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Patlamanın sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.
Son olarak Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Baotou şehrinde 18 Ocak'ta kamuya ait Baogang United Steel şirketinin işlettiği fabrikada meydana gelen patlamada 10 işçi hayatını kaybetmişti.
