Çin'de buzdan Kulkukan Piramidi yapıldı - Son Dakika

Çin'in Heilongjiang eyaletindeki buz tema parkında Çin-Meksika diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Meksika'daki Kukulkan Piramidi'nin buzdan replikası yapıldı.

Çin, Meksika ile diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümünü kutluyor. Çin'in Heilongjiang eyaletinin Harbin şehrinde Çin-Meksika diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Meksika'daki Kukulkan Piramidi'nin buzdan bir replikası yapıldı. Çin'deki Meksika Büyükelçiliği'nin önerisi üzerine Harbin yönetimi Kukulkan Piramidi'nin buzdan mimari yapısını 23. Buz ve Kar Dünyası'nın inşaat planına dahil etti. Geçtiğimiz yılın aralık ayında Meksika Kültür Bakanlığı Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'ne bağlı 500'den fazla buz heykelcisi projeyi yedi günde tamamladı.

"MAYA UYGARLIĞININ MİMARİSİNİ YAKINDAN GÖRME FIRSATI VERİYOR"

Çin'in buz tema parkında sergilenen Kukulkan Piramidi'ni görmeye gelen turistlerden Cui Jiaming, "Meksika kültürüyle çok ilgiliyim. İnternette Meksika'daki Kukulkan Piramidi'ni gördüm. Kukulkan Piramid'ni buzdan da olsa görmek harika. Bize gizemli Maya uygarlığının sanatsal mimarisini yakından görme fırsatı veriyor" dedi.

(İHA)