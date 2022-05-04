Çin'de Çöken Binayla İlgili 9 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Çin'de Çöken Binayla İlgili 9 Kişi Tutuklandı

04.05.2022 12:32
Çin'de Çöken Binayla İlgili 9 Kişi Tutuklandı

CHANGSHA, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çinli yetkililer Salı günü, ülkenin orta kesimlerindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da, sahibi tarafından inşa edilen bir konut binasının çökmesinde rolleri olduğu gerekçesiyle dokuz kişinin tutuklandığını açıkladı.

CHANGSHA, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çinli yetkililer Salı günü, ülkenin orta kesimlerindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da, sahibi tarafından inşa edilen bir konut binasının çökmesinde rolleri olduğu gerekçesiyle dokuz kişinin tutuklandığını açıkladı. Changsha Wangcheng Bölgesi Halk Savcılığı, tutuklanan kişilerden dördünün kazaya neden olmakla ve diğer beşininse sahte belge sağlamakla suçlandığını bildirdi. Bina Cuma günü Changsha'nın Wangcheng bölgesinde saat 12.24'te çökmüştü. Binanın çökmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

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Changsha, Mayıs, Hunan, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'de Çöken Binayla İlgili 9 Kişi Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Çöken Binayla İlgili 9 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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