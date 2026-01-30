Çin'de Elektronik Sektöründe Hızlı Büyüme - Son Dakika
Çin'de Elektronik Sektöründe Hızlı Büyüme

30.01.2026 17:55
2025 yılında Çin'in elektronik imalat sektörü, katma değerli üretimde yüzde 10,6 büyüyerek dikkat çekti.

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in elektronik bilişim imalat sektörü 2025 yılında hızlı bir büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın cuma günü yayımladığı verilere göre sektördeki büyük şirketlerin katma değerli sanayi üretimi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,6 arttı.

Söz konusu büyüme oranı, ülkenin genel sanayi üretiminin yüzde 4,7 yüzde puan, yüksek teknoloji imalat sektörününse 1,2 yüzde puan daha yükseldiğini ortaya koydu.

Söz konusu şirketlerin toplam faaliyet gelirleri yıllık bazda yüzde 7,4 artışla 17,4 trilyon yuan (yaklaşık 2,5 trilyon ABD doları) olurken, toplam karlarıysa yüzde 19,5 artışla 750,9 milyar yuana ulaştı.

Sektörün önde gelen şirketlerinin yıllık gelirleri en az 20 milyon yuan düzeyinde seyrediyor.

Çin'de 2025 yılında 1,27 milyar akıllı telefon ve 332 milyon mikrobilgisayar ekipmanı üretilirken, entegre devre üretimi yıllık bazda yüzde 10,9 artışla 484,3 milyar adede ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

