Çin'de Enflasyon Sorunları Devam Ediyor

ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU/BURHAN SANSARLIOĞLU - Çin'de tüketici fiyatları geçen yılın aralık ayında yıllık yüzde 0,8'le 34 ayın en hızlı artışını gösterse de deflasyon problemi yaşayan ülkede fiyatların yeterli düzeyde artmadığı görüşü öne çıkıyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2025 ve yıl geneli verilerini açıkladı.

Çin'de yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta yüzde 0,8 ile beklentilere paralel artarak son 34 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aralıkta yıllık bazda yüzde 1,9 geriledi.

Analistler, üretici fiyatlarının gerilemesinin, talep zayıflığı ve sanayi tarafındaki deflasyonist baskıların sürdüğünü gösterdiğini belirterek, ülkede fiyat artışlarının kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini güçlendirdiğini aktardı.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç problemleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün yanı sıra ABD'nin tarife politikasının yarattığı dış belirsizlikler Çin ekonomisini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Kovid-19 salgını sonrasında, gelişmiş ekonomiler dahil enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde Çin'de ters yönlü eğilimin kökleştiği gözleniyor.

"(Çin'de) Deflasyon baskıları devam ediyor"

AA muhabirine konuyu değerlendiren Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz, Çin'de tüketici fiyatlarının neredeyse son üç yılın zirvesine tırmandığını ifade etti.

Kaymaz, "Deflasyon baskıları devam ediyor. Nitekim son üç yılın en yükseği diye konumlandırdığımız yıllık bazlı tüketici enflasyonu artış hızı yalnızca yüzde 0,8 oldu. Yıllık enflasyon ise tam olarak 0 noktasında gerçekleşti. Genel tüketici fiyatları önceki sene seviyesinde kaldı. Yani Çin geçen sene yıllık bazda enflasyon görmedi." dedi.

Kaymaz, diğer taraftan enflasyon sepetine bakıldığında gıda kaleminde sebze fiyatlarının öne çıktığına işaret etti.

Geçen ay sebze fiyatlarının hava koşullarının etkisiyle yüzde 18 arttığını belirten Kaymaz, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Gıda sepetindeki yüzde 1,1 artışa doğrudan katkıda bulundu. Burada sebze kalemindeki yükselişin geçici bir faktörden, hava koşullarından kaynaklandığını not etmek isterim. Diğer yandan enflasyondaki tırmanışa altın fiyatlarının da etkisi var. Mücevher kategorisini içeren 'muhtelif mal ve hizmetler' sınıfındaki yüzde 17,4 artışın altın fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığı biliniyor."

ABN AMRO Kıdemli Ekonomisti Arjen van Dijkhuizen ise Çin'de TÜFE'deki artış hızının neredeyse 3 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının beklentilerle uyumlu olduğunu belirtti.

TÜFE'deki bu artışın baz etkisini yansıtmakla birlikte gıda fiyat enflasyonundaki artışın da bir yansıması olduğunu ifade eden Dijkhuizen, üretici fiyatlarının deflasyonist alanda kaldığını vurguladı.

Dijkhuizen, "Enflasyonun 2026'da yüzde 1'e ve 2027'de yüzde 1,4'e yükseleceğini, yani oldukça düşük seviyede kalacağını, öngörüyoruz. Daha hedefli mali teşvik ve parça parça parasal gevşeme bekliyoruz." ifadesini kullandı.

ING Group, Çin Başekonomisti Lynn Song ise "2026 yılında TÜFE'nin yüzde 0,9 artmasını hedefliyoruz. Bu oran, dünya genelindeki birçok merkez bankasının hedeflediği yüzde 2'lik enflasyon hedefinin oldukça altında kalsa da üç yıl üst üste yıllık TÜFE enflasyonunun yüzde 0,2 veya daha düşük seyretmesinin ardından yine de sağlıklı bir gelişme olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Beklentilerin toparlanmasına rağmen, enflasyonun nispeten düşük seviyede kalmaya devam ettiğini ve bu durumun bu yıl daha fazla parasal gevşemeyi engellemeyeceği öngörüsünde bulunan Song, bu yıl içinde daha fazla faiz indirimi için gerekçelerin olduğunu ve 2026'nın ilk yarısında 10 baz puanlık bir faiz indirimi olabileceğini dile getirdi.