Çin'de Fiyat Durgunluğu ve Gerileme Sürekli

09.01.2026 10:17
2025'te Çin'de tüketici fiyatlarında durgunluk, üretici fiyatlarında ise %2,6 düşüş devam etti.

Çin'de tüketici fiyatlarında durgunluk ve üretici fiyatlarındaki düşüş 2025'te de devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2025 ve yıl geneli verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2025'te yıllık bazda sabit kalırken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,6 geriledi.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen tüketici fiyatlarında 2025'te yıllık bazda artış kaydedilmezken üretici fiyatlarında önceki iki yıldaki gerileme devam etti.

Aralık 2025'te TÜFE, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 artarken ÜFE yüzde 1,9 geriledi.

Ülkede tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi yıl boyunca hissedildi.

Tüketici fiyatlarında durgunluk

Tüketici fiyatları aralıkta yıllık bazda yüzde 0,8 artarken gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise yüzde 1,2 yükseldi. Kasımda yüzde 0,2 artan gıda fiyatları da aralıkta yüzde 1,1 artış kaydetti.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Çin'de Mart 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrediyor.

TÜFE, 2023 ve 2024 yıllarında yalnızca yüzde 0,2 artmıştı. Çin hükümeti, süregelen deflasyon eğilimi nedeniyle normalde yüzde 3 olarak belirlediği yıllık enflasyon hedefini bu yıl yüzde 2'ye düşürmüştü.

Ocakta Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde artan harcamaların etkisiyle yüzde 0,5 yükselen endeks, şubatta yüzde 0,7, martta yüzde 0,1, nisanda yüzde 0,1 ve mayısta yüzde 0,1 gerilemiş, haziranda yüzde 0,1 artarken temmuzda sabit kalmış, ağustosta yüzde 0,4, eylülde yüzde 0,3 azalırken ekimde yüzde 0,2 ve kasımda yüzde 0,7 artış kaydetmişti.

Üretici fiyatlarında gerileme

Üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme aralıkta da sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ÜFE, yıllık bazda yüzde 1,9 azaldı.

Endeks, ocakta yıllık bazda yüzde 2,3, şubatta yüzde 2,2, martta yüzde 2,5, nisanda yüzde 2,7, mayısta yüzde 3,3, haziranda yüzde 3,6, temmuzda yüzde 3,6, ağustosta yüzde 2,9, eylülde yüzde 2,3, ekimde yüzde 2,1 ve kasımda yüzde 2,2 gerilemişti.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde görülen gerileme 2023 ve 2024 boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 düşüş kaydetmişti.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç problemleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün yanı sıra ABD'nin tarife politikasının yarattığı dış belirsizlikler Çin ekonomisini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında, gelişmiş ekonomiler dahil enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde Çin'de ters yönlü eğilimin kökleştiği gözleniyor.

Kaynak: AA

