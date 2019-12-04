Çin'de havai fişek fabrikasında patlama 7 ölü

Çin, (DHA)- Çin'de bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının da olduğu patlamada, çevredeki evlerin camlarının kırıldığı belirtildi.

Patlama, Çin'in Hunan eyaletindeki Liuyang şehrinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana geldi. Yerel medya, patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. Öte yandan, fabrikanın bulunduğu bölgedeki diğer yerleşim yerlerinin camlarının şok dalgası sebebiyle kırıldığı duyuruldu.

Ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.