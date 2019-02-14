Son Dakika Haberleri: Çin'de Kar Yağışı Uçuşları Olumsuz Etkiledi

Çin'de Kar Yağışı Uçuşları Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

Çin'in başkenti Pekin'de kar yağışı nedeniyle 95 uçuş yapılamadı.

Çin'de Kar Yağışı Uçuşları Olumsuz Etkiledi, System.String[]
Çin'in başkenti Pekin'de kar yağışı nedeniyle 95 uçuş yapılamadı.

Çin Merkezi Televizyonunun haberine göre, kentte etkili olan kar yağışları nedeniyle Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan yapılacak 95 sefer iptal edildi.

İptale kar yağışının etkisiyle görüş mesafesinin 1 kilometreye kadar düşmesi ve buzlanmanın neden olduğu kaydedilirken, yolcular seyahatlerin zamanı konusunda ilgili havayolları şirketleriyle irtibata geçmeleri konusunda uyarıldı.

Uçuş iptallerinden kaç yolcunun etkilendiğine ilişkin bilgi verilmedi. Kentte hafta başından bu yana etkili olan kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:49 Kaynak: AA

Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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