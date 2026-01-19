Çin'de Kişi Başına Gelir Artıyor - Son Dakika
Çin'de Kişi Başına Gelir Artıyor

19.01.2026 15:47
2025'te kişi başına harcanabilir gelir yüzde 5 arttı; kırsal kesim kentseli geçti.

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'de kişi başına düşen harcanabilir gelir, 2025 yılında geçen yıla göre yüzde 5 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre söz konusu dönemde ülkenin kişi başına düşen harcanabilir geliri 43.377 yuan (yaklaşık 6.192 ABD doları) olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde kişi başına medyan harcanabilir gelir, 2025 yılında geçen yıla göre yüzde 4,4 artışla 36.231 yuana yükseldi.

Kırsal kesimlerde yaşayanların gelirlerindeki artış, kentsel kesimlerde yaşayanların gelirlerindeki artışı geçti. Kırsal kesimde kişi başına düşen harcanabilir gelir, yüzde 5,8 oranında artarken kentsel kesimdekiler kişi başına düşen harcanabilir gelir ise yüzde 4,3 yükseldi.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

