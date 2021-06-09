Çin'de öğrenciler fakültelerinin meslek okuluyla birleştirilmesini protesto etmek için dekanı alıkoydu - Son Dakika

Çin'de, fakültelerinin meslek okulu ile birleştirilmesini protesto eden öğrenciler, fakülte dekanını 30 saat boyunca alıkoydu.

Ciangsu eyaletine bağlı Dangyang kenti Kamu Güvenliği Bürosu'nun ülkenin sosyal paylaşım sitesi Veybo'dan paylaştığı açıklamaya göre Nancin Normal Üniversitesi Congbey Fakültesi'nden kalabalık bir grup öğrenci, Çin Eğitim Bakanlığının aldığı "fakültenin bir meslek okuluyla birleşmesi" planını protesto etti.

Öğrenciler, planın iptal edilmesini talep ederek Congbey Fakültesi'nin Çang soyadlı dekanını 30 saat boyunca alıkoydu.

BBC'nin haberine göre polis öğrencilere cop ve biber gazıyla müdahale ederek, dekanı protestocuların elinden aldı.

Müdahale sonucu bir öğrenci yaralandı.

Protesto, Çin Eğitim Bakanlığının 6 Haziran'da üniversiteler tarafından fonlanan ve devlet desteği almayan bağımsız fakültelerin meslek okullarıyla birleştirileceğini açıklamasının ardından geldi.

Öğrenciler söz konusu uygulama nedeniyle okullarının eğitim kalitesi ve itibarının azalacağından endişe duyuyor.

Çin'de son günlerde Bakanlığın kararına tepkiler, bazı üniversitelerde protesto düzenleyerek veya ilgili makamlara dilekçe vererek gösteriliyor.