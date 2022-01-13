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Çin'de Omicron varyantı üçüncü kente sıçradı - Son Dakika

Çin'de Omicron varyantı üçüncü kente sıçradı

13.01.2022 09:31
Çin'de Omicron varyantı üçüncü kente sıçradı

Çin ana karasında ilk ülkenin kuzeyindeki Tiencin şehrinde görülen Omicron varyantını taşıyan Kovid-19 vakalarının, Hınan eyaletinin Anyang şehrinin ardından Liaoning eyaletinin Dalian şehrinde de tespit edildiği bildirildi.

Çin ana karasında ilk ülkenin kuzeyindeki Tiencin şehrinde görülen Omicron varyantını taşıyan Kovid-19 vakalarının, Hınan eyaletinin Anyang şehrinin ardından Liaoning eyaletinin Dalian şehrinde de tespit edildiği bildirildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, şehirde yerel kaynaklı vakadan alınan numunede, Kovid-19'un "BA.1 mutasyonu" olarak da bilinen Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.

Virüsün genetik özelliklerinin Anyang'da tespit edilen Tiencin kaynaklı ilk vaka ile benzerlik taşıdığı kaydedilen açıklamada, vaka ile yakın temastaki 28 kişi karantinaya alınırken, kişilerin tümünün ilk testlerinin negatif çıktığı ifade edildi.

Çin ana karasında Omicron varyantına ilk kez 14 Aralık'ta, 9 Aralık'ta yurt dışından gelen bir kişide rastlanmıştı. Ardından 8 Ocak'ta şehirde tespit edilen yerel kaynaklı vakalardan 2'sinden alınan numunelerde Omicron varyantı belirlendiği bildirilmişti.

Açıklamada, virüsün üçüncü kuşak yayılma özelliği gösterdiğine, bunun virüsün bir süredir şehirde bulunduğunun işareti olduğuna dikkat çekilmişti.

Ardından 10 Ocak'ta Hınan eyaletinin Anyang şehrinde görülen yerel kaynaklı 2 vakada Omicron varyantı tespit edilmiş, ilk vakanın 28 Aralık'ta Omicron vakalarının ilk görüldüğü Tiencin şehrinden Anynag'a dönen bir üniversite öğrencisi olduğu bildirilmişti.

Sonraki günlerde Anyang'da Omciron yayılması nedeniyle vaka sayıları artmıştı.

24 saatte 190 vaka

Çin ana karasında 24 saatte, 124'ü yurt içi kaynaklı 190 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı vakaların 76'sı Hınan eyaletinde görüldü. Anyang şehrinde 43, Şuçang'da 28, eyalet merkezi Cıngcou'da 3, Şinyang ve Huaşian'da 1'er yerel vaka tespit edildi.

Tiencin şehrinde 41, Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da 8, Guangdon eyaletinin Şıncın şehrinde de 1 yerel vaka görüldü.

Dün 24 saatte yurt dışı kaynaklı 55 vaka kaydedildi, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 104 bin 379 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 460 hastanın tedavisi sürüyor.

Yerel kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri sürüyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor. Tedbirlerin hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyetler zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Omicron, Aralık, Dalian, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de Omicron varyantı üçüncü kente sıçradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Omicron varyantı üçüncü kente sıçradı - Son Dakika
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