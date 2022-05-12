Çin'de Pistten Çıkan Yolcu Uçağında 40'tan Fazla Yolcu Hafif Yaralandı - Son Dakika

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Yu Jiadong, Çin'in insanların geçim kaynaklarını korumak ve iyileştirmek amacıyla istihdamı istikrara kavuşturmak için zamanında etkili önlemler alacağını söyledi. Yu, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Ülkede istihdam bu yılın başından beri genel olarak istikrarını korudu." dedi.

Resmi verilere göre, Çin'de ilk dört ayda 4,06 milyon yeni kentsel iş yaratıldı ve Çin'in ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, ilk çeyrekte beklenen hedef dahilinde yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, Kovid-19'un yeniden yükselişe geçmesi gibi bir dizi faktörün Çin'in iş piyasası üzerinde oluşturduğu ağırlık nedeniyle istihdam verileri Mart ayından bu yana dalgalandı. Ekonominin uygun bir aralıkta işlemesi için istihdamda istikrarın kilit bir faktör olduğuna dikkat çeken Yu, alınan istihdam önlemlerinin tam olarak uygulanmasıyla "önce istihdam" politikasının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Yu, "En büyük öncelik, üniversite mezunları ve göçmen işçiler gibi kilit grupların istihdamını sağlamak" dedi. Çin'de 2022'de ülkedeki üniversite ve kolejlerden yeni mezun olanların sayısı ilk kez 10 milyonu aşarak tarihi bir zirveye ulaşacak. Yu, Çin'in, firmaları işe alımları artırmaya teşvik etmek için geliştirilen istihdam yaratma sübvansiyonlarını kullanmak veya mezunlara kredi desteği sunarak kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak gibi çeşitli önlemler yoluyla üniversite mezunları için istihdam kanallarını genişleteceğini kaydetti. Yu, mezunlara yeterli bilgi sağlamak için çeşitli çevrimiçi işe alım faaliyetlerinin başlatılacağını, mezunların becerilerini geliştirmek için eğitim kursları tasarlanacağını ve zorluk yaşayan mezunlara hedefli hizmetler sunulacağını söyledi. Yu, yoksulluğu ortadan kaldıran önlemlerden biri olan istihdamı artırmak için, doğu ve batı bölgeleri arasındaki emek işbirliğini derinleştirme, yoksulluktan kurtulmuş bölgelerde farklı endüstriler geliştirme ve yeni iş girişimlerinin geliştirilmesine yardımcı olmaya dönük çaba gösterilmesi için çağrıda bulundu.

Resmi verilere göre, yoksulluktan kurtulan toplam 31,35 milyon kişi Mart ayı sonuna kadar iş buldu. Bakan Yardımcısı, sosyal sigorta ödemelerinin ertelenmesi gibi tercihli politikalar sunarak piyasa varlıklarını istikrara kavuşturmak için çaba sarf edileceğini söyledi. Yu, "Çin uzun vadeli büyüme için sağlam ekonomik temellerini koruyor, ülkedeki sürdürülebilir ekonomik toparlanmanın hızı değişmiyor. Böylece istikrarlı istihdam için sağlam bir temel oluşuyor." dedi.