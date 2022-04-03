Çin'de son 24 saatte 1506, Hong Kong'da 4 bin 475 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Son 24 saatte Çin ana karasında 1506, Hong Kong'da 4 bin 475 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Çin ile ihtilaflı Tayvan'da günlük vaka sayısı 404 ile bu yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 1455'i yurt içi kaynaklı, 1506 Kovid-19 vakası saptandı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 51 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı. Buna ilaveten Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 11 bin 691 vaka tespit edildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Ülkede son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında büyük fark olması dikkati çekiyor. Bunun "Omicron varyantının yayılmaya devam ettiğinin işareti olduğu" yorumu yapılıyor.

Yurt içi kaynaklı 956 vakanın görüldüğü Cilin, en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyalet oldu. Eyalette, hastalık belirtisi göstermeyen 3 bin 499 vaka kaydedildi.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip, ülkenin en büyük şehri Şanghay'da son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 438, göstermeyen 7 bin 788 vaka kaydedildi.

Nüfusu 26 milyonu aşan şehirde artan vakalar nedeniyle hafta başında ilan edilen kademeli karantina Huangpu Nehri'nin batı bölümünde devam ediyor.

Şanghay'da 28 Mart-1 Nisan döneminde Huangpu Nehri'nin Pudong ve çevresini de içine alan doğu ve güney kısmında, 1-5 Nisan döneminde ise nehrin Puşi ve çevresini içine alan batı kısmındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 154 bin 738 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 4 bin 475 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni vakaların 18'inin yurt dışı kaynaklı olduğu, bunlardan 13'ünün Hong Kong yönetiminin ülkeye uçuş yasağını kaldırdığı 1 Nisan'da kente gelen kişiler olduğu bildirildi.

Sağlık Koruma Merkezinden Chuang Shuk-kwan, Emirates Havayolları'nın Bangkok aktarmalı yaptığı Dubai-Hong Kong seferlerinin, bir uçuşta 4 vakaya rastlanması üzerine durdurulduğunu açıkladı.

Geçen hafta açıklanan kurallara göre, bir uçakta 3 vaka olması, o güzergahtaki uçuşların bir hafta durdurulmasını gerektiriyor.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 116 kişi hayatını kaybettiği kentte Omciron vakalarının tetiklediği salgında yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 848'e çıktı, virüsten ölüm oranı binde 6,8 oldu.

Kentte 60 yaş üzeri nüfusta aşılama oranlarının düşük olması, virüsün yayılmasıyla can kayıplarının artmasına sebep oluyor.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 167 bin 713 vaka tespit edilirken, 8 bin 61 kişi öldü.

Tayvan

Çin ile ihtilaflı Tayvan'da da Kovid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte yerel kaynaklı 160, dış kaynaklı 244 vaka saptanırken günlük vaka sayısı bu yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Yerel kaynaklı vakaların 14 şehir merkezi ve ilçeye yayılırken, can kaybı görülmedi.

Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çın Şih-çung, vaka sayısındaki artışa hazırlıklı olmak için tedavi ve karantina kapasitesini artıracaklarını açıkladı.

Bakan Çın, Taipei, Yeni Taipei, Kilang ve Taoyüen şehirlerindeki hastanelerin duruma göre kapasitelerinin yüzde 5 ila 20'sini ya ağır belirti gösteren veya 65 yaş ve üstü hastalara ayırmasını isteyeceklerini kaydetti.

Başından bu yana salgını kontrol altında tutmakta büyük başarı sağlayan 23,8 milyon nüfuslu ada ülkesi, Mayıs 2021'de Delta varyantı taşıyan vakaların yol açtığı salgın dalgasında günlük vaka sayısı yalnızca 15 gün kadar 400'ün üzerine seyretmişti.

Tayvan'da bugüne kadar 24 bin 33 vaka görülürken, 853 kişi hayatını kaybetti.