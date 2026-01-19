Çin'de Yenilenebilir Enerji Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çin'de Yenilenebilir Enerji Yükseliyor

19.01.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de termik santrallerin elektrik üretimindeki payı düşerken, yenilenebilir kaynaklar artıyor.

Çin'de termik santrallerin elektrik üretimindeki payı son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların etkisiyle yıllık bazda yüzde 1 düştü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosundan (NBS) yapılan açıklamaya göre, ülkenin son yıllarda güneş, rüzgar, hidroelektrik ve nükleer enerjiye yaptığı büyük yatırımlar elektrik üretiminde etkisini göstermeye başladı.

Ülkenin elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 9 bin 716 teravatsaate ulaştı. Çoğunluğu kömür kullanan termik santrallerin elektrik üretimindeki payı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 1 gerilerken kaynak bazlı artış sıralamasında yüzde 24,4 ile güneş ilk sırada yer aldı. Güneşi, yüzde 9,7 ile rüzgar, yüzde 7,7 ile nükleer, yüzde 2,8 ile hidroelektrik santralleri takip etti.

Öte yandan ülkenin 2025'te elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 65'i termik santrallerden karşılanırken bunu yüzde 13,5 ile hidroelektrik, yüzde 10,8 ile rüzgar, yüzde 5,9 ile güneş ve yüzde 5 ile nükleer enerji izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NBS Enerji Departmanı Direktörü Hu Hancou, enerji arzının hem yenilenebilir enerji hem de fosil kaynaklarda artarak devam edeceğini belirtti.

Ülkenin elektrik kurulu kapasitesinin yarısına yakınını termik santraller oluştururken rüzgar ve güneşin artan kapasite yatırımlarıyla elektrik üretimindeki payı büyüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de Yenilenebilir Enerji Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Esra Erol’un şeriat sözlerine Hüda Par’dan sert tepki Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 14:09:43. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'de Yenilenebilir Enerji Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.