Çin'den AB'ye Sübvansiyon Soruşturması Tepkisi

05.02.2026 11:27
Çin, AB'nin bir rüzgar enerjisi şirketine yönelik soruşturmasını ayrımcılık olarak nitelendirdi.

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Birliği Komisyonu'nun, Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği kapsamında Çinli bir rüzgar enerjisi şirketine yönelik derinlemesine soruşturma başlatma kararından dolayı ciddi endişe ve son derece büyük rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Sözcü çarşamba günkü basın toplantısında AB Komisyonu'nun konuyla ilgili son duyurusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çinli şirketlere soruşturma açmak için genellikle Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği'ni kullanan AB'nin, rüzgar enerjisi ve güvenlik denetim ekipmanı şirketlerine yönelik mevcut incelemeyi derinlemesine bir soruşturmaya dönüştüreceğini açıkladığını belirten sözcü, bunu açık bir hedef gösterme ve ayrımcılığın göstergesi diye niteledi.

Sözcü, "yabancı sübvansiyonlar" kavramını genişleten ve prosedürlerin şeffaf olmaması ve davaları başlatmada kullanılan kanıtların yetersizliği gibi sorunlar içeren söz konusu soruşturmaların, "adil rekabet" kisvesi altında tipik korumacılık eylemleri olduğunu vurguladı.

Kendi yürüttüğü soruşturmayı Ocak 2025'te tamamlayan Çin Ticaret Bakanlığı'nın, AB'nin ilgili uygulamalarının, ticaret ve yatırım açısından engel oluşturduğunu yasal olarak teyit ettiğini hatırlatan sözcü, "AB, yanlışlarını düzeltmek bir yana yanlış yolda baş aşağı ilerlemiştir" dedi.

Sözcü, rüzgar enerjisi gibi yeşil sektörlerdeki Çinli işletmelerin, kesintisiz biçimde devam eden teknolojik inovasyon, sağlam endüstriyel sistem ve tam pazar rekabeti sayesinde yüksek kaliteli yeşil ürünler sağladığını ve iklim değişikliyle küresel mücadeleye olumlu katkılar yaptığını vurguladı.

Sözcü, "AB'nin soruşturma araçlarını kötüye kullanması, Çin ile AB arasında karşılıklı fayda sağlayan endüstriyel işbirliğini ciddi şekilde bozmakla ve Çinli şirketlerin Avrupa'ya yatırım yapma konusundaki güvenini sarsmakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa ve dünyada yeşil dönüşümün gecikmesine de yol açıyor" dedi.

Her zaman sorunların diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturulmasını savunduklarını ifade eden sözcü, ekonomi ve ticaret konularının siyasallaştırılmasına ve güvenlik meselesi haline getirilmesine karşı olduklarını belirtti.

Sözcü, "AB tarafına hatalı uygulamalarını derhal düzeltme, tek taraflı bir soruşturma aracı olan Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği'ni kullanırken ihtiyatlı davranma ve Çin-AB işbirliği için eşit, adil ve öngörülebilir bir pazar ortamı yaratma çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Sözcü, gelişmeleri yakından izleyeceklerini ve Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli tüm önlemleri alacaklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

