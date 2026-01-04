Çin'den ABD'ye Venezuela Tepkisi - Son Dakika
Çin'den ABD'ye Venezuela Tepkisi

04.01.2026 07:04
Çin, ABD'nin Venezuela'ya saldırılarını şiddetle kınayarak uluslararası hukuka uymaya çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarının ve bu ülkenin devlet başkanına yönelik eyleminin "şiddetle kınandığını" belirterek, "ABD'yi uluslararası hukuka ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uymaya ve diğer ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmeye son vermeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Venezeula'ya yönelik saldırılarına Çin yönetiminden tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pekin'in ABD'nin egemen bir devlete karşı açıkça güç kullanmasını ve bu ülkenin devlet başkanına yönelik eylemini "şiddetle kınadığı" vurgulanarak, "ABD'nin bu tür hegemonik eylemleri uluslararası hukuku ve Venezuela'nın egemenliğini ciddi şekilde ihlal etmekte, Latin Amerika ve Karayip bölgesinde barış ve güvenliği tehdit etmektedir. Çin buna kesinlikle karşı çıkmaktadır" denildi. Açıklamada, "ABD'yi uluslararası hukuka ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uymaya ve diğer ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmeye son vermeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - PEKİN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Venezuela, Güvenlik, Politika, Son Dakika

