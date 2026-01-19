Çin'den Filipinler'e Protesto

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Filipinler Sahil Güvenliği sözcüsünün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kötü niyetli olarak yanlış bilgi yayıp Çin'in imajını karalaması nedeniyle Filipinler'e güçlü protestolarını ilettiklerini söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında Filipinli yetkilinin söz konusu eylemini güçlü şekilde kınadıklarını belirtti. Filipinler ordusundaki bazı kişilerin kişisel siyasi amaçlarla defaatle kabul edilemez ve temelsiz açıklamalarla cepheleşmeyi körüklediğini kaydeden Guo, "Bunlar son derece çirkin davranışlardır" dedi.

Guo, "Söz konusu kişilere provokasyonlarını derhal durdurma ve gerçekleri çarpıtıp doğru ile yanlışı karıştırmaya son verme çağrısı yapıyoruz. Aksi takdirde eylemlerinin bedelini mutlaka ödeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.