Çin'den Su Kaynaklarına 182 Milyar Dolar Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'den Su Kaynaklarına 182 Milyar Dolar Yatırım

Çin\'den Su Kaynaklarına 182 Milyar Dolar Yatırım
07.01.2026 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, su kaynakları koruma tesislerine 2025'te 1,28 trilyon yuan yatırım yapacağını açıkladı.

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin, 2025'te su kaynaklarını korumaya yönelik tesislerin inşasına 1,28 trilyon yuan (yaklaşık 182,4 milyar ABD doları) yatırım yaptı. Böylece ülkenin bu alandaki yatırımları art arda dördüncü kez trilyon yuan seviyesini aştı.

Çin Su Kaynakları Bakanı Li Guoying pazartesi ve salı günleri başkent Beijing'de düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl suyun korunmasına yönelik toplam 47.563 proje yürütüldüğünü ve bu projelerin tüm ülkede 3,15 milyon istihdam yarattığını söyledi.

Li, 2025'te her seviyedeki su kaynakları departmanlarının sel ve kuraklığın önlenmesi, nehir ile göl ekosistemlerinin restorasyonu ve ilgili dijital sistemlerin geliştirilmesinde kayda değer adımlar attığını belirtti.

Bakanlığın verilerine göre, sel ve kuraklık afetlerinin önlenmesi sistemini sürekli geliştiren Çin, geçtiğimiz yıl uyarı seviyelerinin üzerine çıkan 913 nehir taşkınını başarıyla kontrol altına aldı.

Çin Su Borsası, toplam 1,61 milyar metreküp su hacmine ilişkin yaklaşık 14.000 işlem gerçekleştirerek rekor kırdı. Bu gelişme, Çin'in su tasarrufu mekanizmaları alanındaki yenilikçi uygulamaların etkinliğini ortaya koydu.

Li, sosyalist modernleşme hedefleri doğrultusunda kararlı ilerleme sağlanabilmesi için su alanında yüksek kaliteli kalkınmanın teşvik edilmesi ve ulusal su güvenliğinin korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Doğal Afetler, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Su Kaynaklarına 182 Milyar Dolar Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:57:45. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'den Su Kaynaklarına 182 Milyar Dolar Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.