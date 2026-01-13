Çin'den Trump'a Gümrük Vergisi Tepkisi - Son Dakika
Politika

Çin'den Trump'a Gümrük Vergisi Tepkisi

Çin\'den Trump\'a Gümrük Vergisi Tepkisi
13.01.2026 09:39
Çin, Trump'ın İran ile iş yapanlara gümrük vergisi kararına tepki vererek önlemler alacağını duyurdu.

Çin'in ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararına tepki gösterilerek, "Çin, çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır" uyarısında bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile gerçekleştirdiği her türlü ticari faaliyette yüzde 25 gümrük vergisi ödeyeceği yönündeki açıklamasına Çin'den tepki geldi. Çin'in ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin gümrük vergileri konusundaki tutumunun ayrım gözetmeksizin tutarlı ve net olduğunu vurgulayarak, "Gümrük vergisi savaşlarının ve ticaret savaşlarının kazananı yoktur, zorlama ve baskı sorunları çözemez. Korumacılık tüm tarafların çıkarlarına zarar verir" dedi.

"Her türlü hukuk dışı tek taraflı yaptırıma karşıyız"

Çin'in her türlü hukuk dışı tek taraflı yaptırıma ve ülkelerin kendi sınırlarını aşan yargı yetkisi kullanma girişimlerine karşı olduğunun altını çizen Liu, "Çin, çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır" uyarısında bulundu.

Trump, İran'ı hedef alan gümrük vergisi kararını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, kitlesel protesto gösterilerinin 28 Aralık'tan bu yana devam ettiği İran ile ticaret yapan ülkelere gümrük vergisi uygulanacağını duyurarak, "Derhal yürürlüğe girmek üzere İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan herhangi bir ülke, ABD ile gerçekleştirdiği her türlü ticari faaliyette yüzde 25 gümrük vergisi ödemekle yükümlü olacaktır" açıklamasında bulunmuştu. Trump, bu kararın "nihai" ve "kesin" olduğunu ifade etmişti. - PEKİN

Kaynak: İHA

