Çin'den Yeni Enerji Araç Bataryalarına Dijital Kimlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'den Yeni Enerji Araç Bataryalarına Dijital Kimlik

Çin\'den Yeni Enerji Araç Bataryalarına Dijital Kimlik
16.01.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, yeni enerjili araç bataryalarının yönetimini güçlendirmek için dijital kimlik uygulaması başlatacak.

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin, yeni enerjili araçlardaki kullanılmış bataryaların geri dönüşümü ve kapsamlı kullanımının yönetimini güçlendirecek.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ve 5 departmanın cuma günü ortaklaşa yayımladığı geçici önlemlere göre yeni enerjili araç bataryalarına dijital bir kimlik atanacak. Uygulama, 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kararın alınmasında Çin'in yeni enerjili araç sektörünün hızla genişlemesi etkili oldu. Yeni enerjili araç üretimi ve satışları 2025 yılında 16 milyon adedi aşarak, yerli yeni araç satışlarının yarısından fazlasını oluşturdu.

Bakanlık, daha önce üretilen yeni enerji araç bataryalarının, kapasite düşüşü nedeniyle kullanım ömrünü doldurmasıyla, hurdaya ayrılmış batarya hacminde önemli artış görüldüğünü belirtti.

Çin'de 2030 yılına kadar kullanılmış batarya üretiminin 1 milyon tonu aşacağı öngörüsüne dikkat çekerek, ülkenin bataryalara yönelik büyük ölçekli bir hurdaya ayırma aşamasına girdiğini kaydeden sektör uzmanları, bu nedenle düzenlemenin zamanlama açısından yerinde olduğunu ifade ediyor.

"Tam kanal, tam zincir ve tam yaşam döngüsü" şeklindeki yönetim çerçevesini vurgulayan bakanlık, söz konusu geçici önlemler kapsamında ulusal bir yeni enerjili araç bataryası izlenebilirlik bilgi platformu ve dijital bir kimlik yönetim sistemi de kurulacağını belirtti.

Çin, Haziran 2025'te hurda motorlu araçlar, atık elektronik ürünler, hurdaya ayrılmış yeni enerji ekipmanları ve kullanılmış bataryalar da dahil olmak üzere katı atığın yasadışı şekilde dökülmesi ve bertarafını hedef alan üç yıllık özel bir kampanya başlatmıştı.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Yeni Enerji Araç Bataryalarına Dijital Kimlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize’den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Beşiktaş’ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
13:10
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
13:10
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 14:13:49. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'den Yeni Enerji Araç Bataryalarına Dijital Kimlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.