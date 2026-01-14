Çin'den Yeni İnternet Uyduları Fırlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'den Yeni İnternet Uyduları Fırlatıldı

Çin\'den Yeni İnternet Uyduları Fırlatıldı
14.01.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Uzun Yürüyüş-8A roketi ile 18 internet uydusunu uzaya başarıyla gönderdi.

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Fırlatma görevinden görüntüler

Çin, Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketiyle yeni bir internet uyduları grubunu uzaya gönderdi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketiyle yeni bir internet uyduları grubunu uzaya gönderdi.

Roket, salı günü Beijing saatiyle 23.25'de ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatıldı. Roketin taşıdığı 18. alçak yörünge internet uydu grubu önceden belirlenmiş yörüngeye başarılı şekilde yerleştirildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Yeni İnternet Uyduları Fırlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:32
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:32:53. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'den Yeni İnternet Uyduları Fırlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.