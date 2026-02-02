Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti - Son Dakika
Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti

02.02.2026 11:45
Çin basını, Myanmar'ın kuzeyinde faaliyet gösteren ve aralarında telekomünikasyon dolandırıcılığı gruplarının kilit üyelerinin de bulunduğu çetelerle bağlantılı olduğunu tespit ettiği 4 kişinin daha idam edildiğini duyurdu. Fotoğraftaki suçlulardan biri olan Bai Suocheng ise mahkumiyetinin ardından hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin basını, ülkede Myanmar'ın kuzeyinde faaliyet gösteren ve aralarında telekomünikasyon dolandırıcılığı gruplarına yönelik operasyonların devam ettiğini duyurdu. Çin basınında yer alan haberlerde, Myanmar'da dolandırıcılık merkezleri işleten Bai ailesi mafyasının 4 üyesinin idam edildiği kaydedildi.

Ailenin üyeleri ve bağlantılı kişilerinden 21'i, Guangdong eyaletindeki bir mahkeme tarafından dolandırıcılık, cinayet, yaralama ve diğer suçlardan hüküm giydi. Mahkeme, Kasım ayında aralarında ailenin reisi Bai Suocheng'in de bulunduğu 5 kişiyi idama mahkum etti. Ancak, Bai Suocheng, mahkümiyetinin ardından hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada Bai ailesinin suç faaliyetlerinin 6 Çin vatandaşının ölümüne bir kişinin intihar etmesine ve çok sayıda yaralanmaya neden olduğu kaydedildi.

MYANMAR SINIRINDA KURULAN HAKİMİYET

Myanmar'ın sınır kasabası Laukkaing'e, yıllar boyunca Bai, Ming ve çeşitli aileler hakim oldu. Bu aileler arasında "bir numara" kabul edilen Bai ailesi uzun yıllar kasabada kumarhaneler kurarak, fuhuş bölgeleri ve çevrim içi dolandırıcılık yaptı. Yetkililere göre kendi milis gücünü de kuran Bai'ler, çevrim içi dolandırıcılık faaliyetleri ve kumarhaneler için 41 yerleşke kurdu. Ancak bu ailelerin kurduğu "imparatorluklar" 2023 yılında çöktü. Dolandırıcılık mafyaları yakalanırken üyeleri de Pekin'e teslim edildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Myanmar, Suç

13:29
Antalya’daki Otobüs Kazasında 10 Kişi Hayatını Kaybetti
13:14
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
