Çin Ekonomisi 2025'te Yüzde 5 Büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çin Ekonomisi 2025'te Yüzde 5 Büyüdü

19.01.2026 06:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, 2025'te Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sını 140 trilyon yuan aşarak yıllık büyüme hedefine ulaştı.

Çin ekonomisinin 2025'te yüzde 5 büyüyerek yıllık büyüme hedefine ulaştığı bildirildi.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Ocak-Aralık 2025 döneminde 140 trilyon yuanı (20 trilyon dolar) aştı.

Ülke ekonomisi yüzde 5 büyüme kaydederken, hükümetin "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü yıllık büyüme hedefini yakaladı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin GSYH'si ilk kez 140 trilyon yuanı (20 trilyon dolar) aştı.

Çin ekonomisi 2020'de yüzde 2,2, 2021'de yüzde 8,4, 2022'de yüzde 3, 2023'te yüzde 5,2 ve 2024'te yüzde 5 büyüme kaydetmişti.

Çin ekonomisi, iç talepteki zayıflık, fiyatlardaki deflasyon eğilimi ve gayrimenkul sektöründeki süregelen düşüşe ek olarak ABD'nin tarife politikasının yarattığı dış belirsizliklerin baskı oluşturduğu bir yılda büyüme hedefini yakalamayı başardı.

Üretim ve tüketim artarken yatırımlar geriledi

UİB verilerine göre, 2025'te sanayi üretimi yüzde 5,9, hizmet arzı yüzde 5,4, tüketim ve iç talebin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise yüzde 3,7 arttı.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları da 2025'te önceki yıla göre yüzde 3,8 azaldı.

Sabit sermaye yatırımlarında gayrimenkul sektöründe son 3 yıldır süregelen düşüşün etkisi hissedilmeye devam etti. Gayrimenkul yatırımları, önceki yıla göre yüzde 17,2 azaldı.

İç ekonomik göstergelerin istikrarsız seyrettiği bir yılda büyüme hedefinin yakalanmasında ülkenin dış ticaretteki güçlü performansı etkili oldu. Çin'in dış ticaret fazlası 2025'te 1,19 trilyon dolara ulaşırken ilk kez bir yılda 1 trilyon doları aşmıştı.

4. çeyrekteki büyüme yüzde 4,5 oldu

2025'ün son çeyreğindeki hasıla artışı yıllık bazda yüzde 4,5 olurken üçüncü çeyrekteki yüzde 4,8'lik artışa kıyasla yavaşladı. Çeyrekteki büyüme, 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Sanayide kapasite kullanım oranı, 2025 sonunda önceki yıla göre 1,3 puanlık düşüşle yüzde 74,9 oldu.

İşsizlik oranı 2025 sonunda 5,2 olurken, 2024 yılı sonuna kıyasla 0,1 puan arttı.

Kişi başına harcanabilir reel gelir, 2025'te önceki yıla göre yüzde 5 yükseldi. Kentlerde yaşayanların reel geliri yüzde 4,3, kırsalda yaşayanlarınki ise yüzde 6 artış kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin Ekonomisi 2025'te Yüzde 5 Büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkeyi kana bulayan çatışma 30 kişi hayatını kaybetti Ülkeyi kana bulayan çatışma! 30 kişi hayatını kaybetti
Mahsum Altunkaya, DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi başkanı seçildi Mahsum Altunkaya, DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi başkanı seçildi
Suriye ordusu Rakka’ya yaklaşıyor Deyrizor da YPG’den temizlendi Suriye ordusu Rakka'ya yaklaşıyor! Deyrizor da YPG'den temizlendi
Kafası bazaya sıkışan minik Amine hayatını kaybetti Kafası bazaya sıkışan minik Amine hayatını kaybetti
Suudi Arabistan’da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz

08:55
İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle bugün 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını yasaklandı.
İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını yasaklandı.
08:10
Yıllarca unutulmayacak final Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
07:58
İstanbul karlar altında Araçlar yollarda kaldı, Meteoroloji ve AKOM’dan yeni uyarı geldi
İstanbul karlar altında! Araçlar yollarda kaldı, Meteoroloji ve AKOM'dan yeni uyarı geldi
07:57
Suriye’deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor
07:38
Trump’ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve
Trump'ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve
07:22
Günler sonra ortaya çıktı Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar
Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 09:02:49. #7.11#
SON DAKİKA: Çin Ekonomisi 2025'te Yüzde 5 Büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.