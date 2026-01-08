Çin, Endüstriyel İnternet ve AI Entegrasyonunu Hedefliyor

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin, imalat sektörünü güçlendirme çalışmaları çerçevesinde endüstriyel internet ile yapay zekanın entegrasyonunu derinleştirmeyi hedefleyen bir çalışma planı yayımladı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nca açıklanan plana göre 2028'e kadar endüstriyel internet ve yapay zeka arasındaki entegrasyon düzeyinde belirgin bir iyileşme sağlanacak ve 50.000'den fazla işletmede yeni tip endüstriyel ağlar güncellenecek.

Plan kilit öneme sahip 20 sektörde yüksek kaliteli veri setlerinin geliştirilmesini ve büyük, orta ve küçük ölçekli işletmeler arasında koordineli modernizasyonları teşvik amacıyla akıllı çözüm sağlayıcıları grubunun oluşturulmasını da öngörüyor.

Çin, yapay zekanın imalat sektörüne entegrasyonunu hızlandırarak endüstriyel temelini yeniden şekillendirmeyi ve küresel değer zincirinde daha üst seviyelere çıkmayı amaçlıyor. Bu çerçevede 2025 yılının ağustos ayında Shanghai'da endüstriyel zeka teknolojilerinde atılımlar gerçekleştirmeyi hedefleyen üç yıllık "Yapay Zeka Artı İmalat" uygulama planı açıklanmıştı.