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Çin, eski Başbakan Abe'nin sözleri nedeniyle Japon Büyükelçi'yi bakanlığa çağırdı - Son Dakika

Çin, eski Başbakan Abe'nin sözleri nedeniyle Japon Büyükelçi'yi bakanlığa çağırdı

02.12.2021 12:20
Çin, eski Başbakan Abe'nin sözleri nedeniyle Japon Büyükelçi'yi bakanlığa çağırdı

Çin, eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Pekin yönetiminin Tayvan'a olası askeri müdahalesinin ekonomi ve güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğuracağına dair sözlerine tepki gösterdi.

Çin, eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Pekin yönetiminin Tayvan'a olası askeri müdahalesinin ekonomi ve güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğuracağına dair sözlerine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Tarumi Hideo'nun konuyla ilgili "acil toplantıya çağırıldığı" bildirildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hua Çunying'in, Büyükelçi Tarumi ile görüşmesinde, eski Başbakan Abe'nin sözlerinin Çin ve Japonya ilişkilerinin temel normlarını ihlal ettiğini söylediği belirtildi.

Bakan Yardımcısı Hua'nın Tayvan'ın Çin'i ayrılmaz parçası olduğunu vurguladığı ifade edilen açıklamada, "Abe'nin yorumları, Çin'in egemenliğini alenen sorgulamakta ve Tayvan bağımsızlık güçlerine alenen destek vermektedir." denildi.

Eski Japonya Başbakanı'nın sözleri

Abe, Tayvan'da Ulusal Siyaset Araştırmaları Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunun düzenlediği toplantıdaki konuşmasında, "Tayvan'ın Çin tarafından işgali Japonya'ya yönelik büyük tehdit yaratacak, dolayısıyla ABD-Japon ittifakı için alarm olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Askeri bir maceranın Çin açısından ekonomik intihar anlamına geleceği görüşünü dile getiren Abe, "Pekin'dekiler, özellikle de Devlet Başkanı Şi Cinping, bunu anlamak konusunda hataya düşmemeli." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Japonya'dan Büyükelçi'nin çağrılmasına tepki

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, Büyükelçi'nin çağrılmasına tepki gösterdi.

Sözcü Matsuno, "Japonya olarak halen hükümette görev almayan kişilerin ifadelerini yorumlayacak durumda değiliz." dedi.

Çin'in tek taraflı iddialarının "kabul edilemez" olduğunu belirten Matsuno, "Tayvan ile alakalı olarak böyle düşünen insanların Japonya'da var olduğunu Çin'in anlaması gerekiyor." diye konuştu.

2012-2020 döneminde başbakanlık yaparak bu görevde en uzun süre kalan kişi olan Abe Şinzo, Ağustos 2020'de sağlığını gerekçe göstererek görevinden ayrılmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Büyükelçi, Japonya, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, eski Başbakan Abe'nin sözleri nedeniyle Japon Büyükelçi'yi bakanlığa çağırdı - Son Dakika


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