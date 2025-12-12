Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti - Son Dakika
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

12.12.2025 18:25
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde yasadışı uçuşlar gerçekleştirdiğini açıkladı. Uçuşların derhal durdurulması çağrısında bulunan Çin Ordusu. Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarı kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, Filipinler'e Güney Çin Denizi'nde olayları kışkırtmayı derhal son verme çağrısında bulundu.

"BİRDEN FAZLA UÇAK HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ"

Tian, cuma günü yaptığı basın açıklamasında Filipinler'e ait birden fazla hafif uçağın Çin hükümetinin onayı olmaksızın Çin'in Huangyan Dao adasının hava sahasına yasadışı olarak girdiğini söyledi.

Tian, Çin deniz ve hava kuvvetlerinin ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak izleme, gözetleme, uyarı ve kararlı şekilde sınır dışı etme işlemlerini gerçekleştirdiğini belirtti.

"BARIŞ VE İSTİKRARI KARARLILIKLA KORUYACAĞIZ"

Huangyan Dao'nun Çin'in doğal toprağı olduğunu yineleyen Tian, harekat komutanlığına bağlı birliklerin yüksek alarm durumunda kalacağını ve ulusal egemenlik ve güvenliği ve Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarı kararlılıkla koruyacağını vurguladı.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜÇÜNCÜ ORDUSU

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, dünyanın en güçlü orduları sıralamasında üçüncü sırada bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

