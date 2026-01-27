Çin, Filipinler'in Ortak Devriyesini Eleştirdi

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Hava Kuvvetleri Sözcüsü Kıdemli Albay Tian Junli, Filipinler'in bölge dışı ülkeleri sözde "ortak devriyeler" için işbirliğine dahil etmesinin Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı bozduğunu söyledi.

Tian salı günü yaptığı açıklamada, harekat komutanlığına bağlı donanmanın 25-26 Ocak tarihlerinde Güney Çin Denizi'nde rutin devriye görevi yaptığını belirtti.

Sözcü, harekat komutanlığı birliklerinin ulusal toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını, bölgesel barış ve istikrarı da güçlü bir şekilde destekleyeceğini söyledi.