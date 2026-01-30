Çin-Finlandiya İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin-Finlandiya İşbirliği Gelişiyor

30.01.2026 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Finlandiyalı şirketlerin yatırımlarını destekleyerek ekonomik işbirliğini derinleştirecek.

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, Finlandiyalı işletmelerin Çin'deki aktif yatırımlarını sürdürerek, ülkenin yüksek kaliteli kalkınmasının yarattığı fırsatlardan yararlanmalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

He perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo'nun kısa süre önce Çin'e düzenlediği ziyaret sırasında ekonomi ve ticaret alanında varılan uzlaşılar ve elde edilen sonuçlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. He, iki ülke arasındaki ikili ekonomik ve ticari işbirliğini daha da derinleştirmek üzere atılacak adımlara ilişkin açıklamalar da yaptı.

Orpo'nun ziyaretinin başarılı geçtiğini ifade eden He, iki tarafın ekonomik ve ticari işbirliğinde tatbiki sonuçlar elde ettiğini vurguladı.

He, ziyaret sırasında Çin Ticaret Bakanlığı ve Finlandiya Ekonomi ve İstihdam Bakanlığı'nın, Çin-Finlandiya Yenilikçi Ticari İşbirliği Komitesi'nin çalışmalarını güçlendirmeye yönelik bir Mutabakat Zaptı imzaladığını ve komitenin altıncı toplantısını ortaklaşa düzenlediğini belirtti.

He, iki ülkeden 50'den fazla işletmenin, inovasyon, yeşil kalkınma ve dijital ekonomi gibi alanlarda işbirliği konusunda derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, madencilik makineleri, sağlık hizmetleri, kağıt üretimi ve yeşil binalar gibi sektörleri kapsayan çok sayıda ticari anlaşmanın imzalandığını söyledi.

Finlandiyalı şirketler de, Çin'in ekonomik görünümüne ve geniş pazarının sunduğu potansiyele duydukları güçlü güveni dile getirerek, uzun vadeli yatırımlar yapma ve Çin'deki varlıklarını derinleştirmeye istekli olduklarını ifade etti.

İleriye dönük olarak ise He, bakanlığın, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı uygulamak, ikili ekonomik ve ticari ortak komite gibi mekanizmalardan iyi şekilde yararlanmak ve politikalar konusunda iletişim ve koordinasyonu daha da derinleştirmek için üzere Finlandiya tarafı ile çalışacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Finlandiya, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Finlandiya İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Trabzonspor, Umut Nayir’i kadrosuna kattı Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

17:05
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:02
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 17:14:37. #7.11#
SON DAKİKA: Çin-Finlandiya İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.