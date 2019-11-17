Son Dakika Haberleri: Çin hükümetinin Uygur yazışmaları sızdı: 'Düşüncelerindeki virüs yok edilmeli'
Son Dakika Dünya Çin hükümetinin Uygur yazışmaları sızdı: 'Düşüncelerindeki virüs yok edilmeli' - Son Dakika Dünya

Çin hükümetinin Uygur yazışmaları sızdı: 'Düşüncelerindeki virüs yok edilmeli'

6 saat önce

Çin’de Uygur ve Müslüman azınlıklara uygulanan baskıların boyutunu gösteren yeni belgeler kamuoyuna sızdı

Çin hükümetinin Uygur yazışmaları sızdı: 'Düşüncelerindeki virüs yok edilmeli', System.String[]

Çin'de Uygur ve Müslüman azınlıklara uygulanan baskıların boyutunu gösteren yeni belgeler kamuoyuna sızdı. Toplam 403 sayfalık belgelerde lider Şi Cinping'in "radikalleşen" ailelerle nasıl mücadele edilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarından, kampa gönderilen ailelerin çocuklarına bu durumun nasıl anlatılması gerektiğine kadar çok sayıda bilgi bulunuyor.


New York Times'da yer alan habere göre belgeyi Pekin hükümetinde görevli bir yetkili, hissettiği rahatsızlıktan dolayı sızdırdı. Belgelerin nasıl toplandığı konusunda bilgi verilmezken, ismi verilmeyen görevlinin sorumluların ceza almasını istediği için bunu yaptığı belirtildi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:33 
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