Tayvan, dışarıdan gelenlere karantina zorunluluğunu 13 Ekim'de kaldıracak - Son Dakika
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Tayvan, dışarıdan gelenlere karantina zorunluluğunu 13 Ekim'de kaldıracak

29.09.2022 16:02
Tayvan, dışarıdan gelenlere karantina zorunluluğunu 13 Ekim'de kaldıracak

Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'da hükümet, Ada'ya dışarıdan gelenlere zorunlu karantina uygulamasını 13 Ekim'den itibaren kaldıracağını duyurdu.

Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'da hükümet, Ada'ya dışarıdan gelenlere zorunlu karantina uygulamasını 13 Ekim'den itibaren kaldıracağını duyurdu.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Ada'daki hükümetin Başbakanı Su Tseng-chang, halen dışarıdan gelen yolculara 3 gün zorunlu karantina ve 4 gün sağlık kontrollerinin uygulandığı salgın koruma rejiminde karantinanın kaldırılacağını açıkladı.

13 Ekim'de başlayacak yeni düzenlemeye göre, yolculara Ada'ya varışlarında 4 hızlı test kiti verilerek 7 gün süreyle sağlık kontrollerini yapmaları istenecek.

Yolcular, ilk hafta içinde her 2 günde bir yapacakları testleri negatif çıktığı sürece serbest hareket edebilecek.

Test sonucu pozitif çıkan yolcular ise virüsün etkisi geçene dek, hükümetin belirlediği bir karantina merkezi veya otelde tecrit altında tutulacak.

Yeni düzenlemeyle sınırlar vizesiz seyahat edebilen yolculara açılırken, ziyaretçi sayısı haftada 150 binle sınırlandırılacak.

Epidemi Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 23,5 milyon nüfuslu Ada'da son 24 saatte 215'i dış kaynaklı 44 bin 880 vaka tespit edildi, 53 kişi yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hükümet, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan, dışarıdan gelenlere karantina zorunluluğunu 13 Ekim'de kaldıracak - Son Dakika

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