Çin'in 5G Altyapısı Hedefleri Aşıldı

28.01.2026 17:05
Çin, 2025 yılına kadar 5G baz istasyonları ve ticaret hacminde hedeflerini aştı.

BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin, telekomünikasyon sektörünün 2025 yılında kaydettiği istikrarlı büyümeyle 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) belirlenen 5G ve gigabit optik ağ altyapısının geliştirilmesine yönelik hedeflerin üzerine çıktı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın çarşamba günü açıkladığı verilere göre 2025 yılı sonu itibarıyla Çin'deki 5G baz istasyonlarının sayısı 4,838 milyona ulaştı. 10.000 kişiye 34,4 adet 5G baz istasyonu düştüğü anlamına gelen bu rakam, ulusal planlamada belirlenen hedefin 8,4 adet üzerinde.

Sektörün toplam ticaret hacmi, bir önceki yılın fiyatları üzerinden yıllık bazda yüzde 9,1 arttı. Telekom sektörünün ticari gelirleri yüzde 0,7 artışla 1,75 trilyon yuana (yaklaşık 250,8 milyar ABD doları) yükselirken, bulut bilişim, büyük veri, nesnelerin interneti ve veri merkezleri gibi yükselen iş kolları toplam gelirin yüzde 25,7'sini oluşturdu.

Teknolojik inovasyon alanında ise Çin'in 5G standart temel patent bildirimleri, küresel toplamın yüzde 42'sini oluşturdu. Ülke, 6G sistem mimarisi gibi kilit önemdeki teknolojilerin doğrulanmasında da önemli ilerleme kaydetti.

Altyapı konusunda ise Çin, her ilçede gigabit optik ağ erişiminin yanı sıra tüm kasabalarda ve idari köylerin yüzde 95'inden fazlasında 5G kapsama alanı sağladı.

Kaynak: Xinhua

