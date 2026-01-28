Çin'in Ar-Ge Yatırımları 2025'te 1,1 Trilyon Yuan - Son Dakika
Çin'in Ar-Ge Yatırımları 2025'te 1,1 Trilyon Yuan

28.01.2026 14:34
Çin, 2025'te kamu iktisadi teşebbüsleri aracılığıyla Ar-Ge'ye 1,1 trilyon yuan harcayacak.

BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'de doğrudan merkezi hükümetin yönetimindeki kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) 2025 yılında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine yaptığı yatırım 1,1 trilyon yuana (yaklaşık 157,69 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu Başkan Yardımcısı Pang Xiaogang çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ar-Ge harcamalarının dört yıldır 1 trilyon yuanın üzerinde seyrettiğini söyledi.

Pang, merkezi KİT'lerin önemli teknolojilerin geliştirilmesi, stratejik yeni endüstrilerin teşvik edilmesi ve kaliteli yeni üretici güçlerin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Merkezi KİT'lerin işletmelerin, yükselen stratejik sektörlere 2025 yılında yaptığı 2,5 trilyon yuan yatırımın, bu işletmelerin söz konusu dönemdeki toplam yatırımlarının yüzde 41,8'ini oluşturduğu kaydedildi. Merkezi KİT'lerin yatırımları ve gelişiminin, sanayi zincirlerinde yer alan üretim ve satışa dönük işletmelerin büyümesine güç vererek Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına güçlü bir destek sağladığı bildirildi.

Verilere göre 2025 yılında toplam 2,5 trilyon yuan kar elde eden merkezi KİT'lerin toplam varlıkları ise yıl sonu itibarıyla 95 trilyon yuanı aştı.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Finans, Kamu, Son Dakika

15:18
